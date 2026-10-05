آسمان مناطق مختلف استان قزوین تا بعد از ظهر فردا، صاف و آفتابی و جو نسبتا پایدار است؛ از عصر فردا، باید منتظر افزایش ابر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، گذر امواج از سطح منطقه از عصر فردا آغاز می‌شود و تا اواخر هفته ادامه دارد که منجر به افزایش ابر در بیشتر ساعات شبانه‌روز خواهد شد.

افزایش ابر در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، در برخی مناطق با رگبار و رعد و برق و وزش باد‌های لحظه‌ای شدید خواهد بود.

اما به طور کلی طی سه روز آینده دمای هوا، اندکی افزایش می‌یابد.

دیشب کمینه دما در شهر‌های آوج و آبگرم به ۶ درجه بالای صفر رسید؛ دمای هوا در قزوین هم ۸ درجه بالای صفر بود.