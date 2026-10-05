معاون شهرسازی و معماری شرکت عمران، آب و خدمات کیش، بر تسهیل فرآیند‌های شهرسازی و تعیین‌تکلیف طرح‌های بدون پایان‌کار در کیش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، آرش بیک‌پور با اشاره به نقش شهرسازی در فرآیند توسعه کیش، گفت: در دو سال گذشته اقدامات و تسهیلگری‌های انجام‌شده در بخش‌های مختلف سازمان و تلاش کارشناسان و نیرو‌های شهرسازی، به تعیین‌تکلیف بسیاری از طرح ها منجر شده است و با صدور پایان‌کار، امکان فرآیند‌های بعدی از جمله دریافت سند فراهم می‌شود و وضعیت حقوقی و ثبتی واحد‌ها نیز روشن‌تر خواهد شد.

او با اشاره به وجود طرح‌هایی که فرآیند توسعه آنها ممکن است سال‌ها به طول بینجامد، گفت: در برخی طرح‌های بزرگ، تا زمان تکمیل طرح توسعه، با توجه به شرایط طرح، امکان صدور پایان‌کار وجود نداشته و در نتیجه افرادی که در این طرح ها سکونت دارند، با مشکل تعیین وضعیت سند مواجه می‌شوند.

بیک‌پور، خاطرنشان کرد: برای این طرح ها باید راهکار مشخصی پیدا شود و حدود حقوق سرمایه‌گذار و مالک، بر اساس ضوابط شهرسازی تعیین تا بتوانیم با مشخص کردن حقوق هر طرح، زمینه تعیین‌تکلیف آنها فراهم شود.

او بر ضرورت توجه به بینش در کنار ضوابط شهرسازی تأکید کرد و گفت: اگر ضوابط موجود با مسیر توسعه مورد نیاز کیش همخوانی داشته باشد، باید در همان چارچوب عمل کرد و اگر ضابطه‌ای با این مسیر همخوان نباشد، باید درباره آن بازنگری و بررسی لازم انجام شود.

بیک‌پور با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی ضوابط متناسب با شرایط روز کیش، خاطرنشان کرد: ضوابط نمی‌تواند بدون توجه به تغییر شرایط و نیاز‌های جامعه، برای همیشه ثابت باقی بماند و با تغییر شرایط، باید از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود، از جمله شورای شهرسازی و معماری و سایر سازوکار‌های قانونی، برای حل مسائل و رفع موانع استفاده کرد.