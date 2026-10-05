مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم از تدوین و انتشار اطلس بانوان استان قم با هدف مستندسازی دستاورد‌های زنان موفق استان، همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فاطمه حیدری، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم گفت: این اطلس با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت‌های بانوان استان در حوزه‌های مختلف، از جمله کارآفرینی، مدیریت و فعالیت‌های اجتماعی تدوین شده است.

وی افزود: اطلس بانوان استان قم شامل اطلاعات و سوابق دسته‌بندی‌شده‌ای از بانوان تأثیرگذار، مدیران زن و چهره‌های کارآفرین استان است که تلاش شده تصویری منسجم از نقش‌آفرینی زنان قم در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ارائه دهد.

حیدری با تأکید بر اهمیت این اقدام گفت: تدوین این اثر، گامی مهم در راستای ثبت تجربه‌ها و معرفی الگو‌های موفق به جامعه و به‌ویژه نسل جوان است تا بتوان از ظرفیت‌های بانوان در مسیر پیشرفت استان بهره بیشتری کرد.

وی خاطرنشان کرد که این اطلس در مراسم ویژه میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن رونمایی شده و در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.