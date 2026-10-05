ارتقای دقت و سرعت در فرآیندهای احراز هویت و اعتبار‌سنجی مدارک شناسایی، محور اصلی دیدار مدیرکل ثبت احوال استان با سرپرست جدید حوزه نظارت گمرکات کرمانشاه بود.



به گزارش خبر گزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش صادقی سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه در این دیدار با تبیین نیازهای حوزه مرزی، بر لزوم تقویت پیوندهای اطلاعاتی و عملیاتی میان این دو سازمان جهت تسهیل تردد و فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد. در این نشست، طرفین پیرامون سازوکارهای همکاری مشترک برای کاهش چالش‌های اداری بحث و تبادل نظر کردند. منصور عزیزی مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه نیز با اشاره به اهمیت این همکاری‌ها، آمادگی سازمان خود را برای تقویت تعاملات مشترک اعلام نمود.