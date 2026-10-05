مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت از آزادسازی ۲۷ قطعه زمین کشاورزی به مساحت ۴۷ هزار مترمربع در بخش پشتکوه این شهرستان و بازگشت این اراضی، به چرخه تولید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کاظم مسروری‌فر اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ۲۷ قطعه از اراضی کشاورزی در بخش پشتکوه شهرستان تفت استان یزد، محدوده سَخوید، با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آزادسازی شد. وی افزود: در این عملیات، مستحدثات و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز ایجادشده در این اراضی تخریب و مجموعاً ۴۷ هزار مترمربع از زمین‌های کشاورزی به چرخه تولید بازگردانده شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت با اشاره به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی بیان کرد: بخش پشتکوه در گذشته از مناطقی بود که کمترین میزان تغییر کاربری را در مقایسه با بخش پیشکوه داشت، اما در مدت اخیر برخی افراد سودجو با تفکیک و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی، زمینه تغییر کاربری این زمین‌ها را فراهم کرده‌اند.

مسروری‌فر ادامه داد: متأسفانه برخی شهروندان نیز با تصور نادرست امکان ساخت ویلا در این قطعات، اقدام به خرید زمین‌های کشاورزی می‌کنند و هزینه‌های قابل توجهی برای ساخت‌وساز‌های غیرمجاز می‌پردازند؛ در حالی که این اقدامات علاوه بر تهدید ظرفیت‌های تولیدی و امنیت غذایی منطقه، می‌تواند خسارت اقتصادی سنگینی را پس از اجرای احکام قانونی به خریداران تحمیل کند.

وی تأکید کرد: برخورد قانونی با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی با جدیت ادامه دارد و دستگاه‌های مسئول اجازه نخواهند داد اراضی حاصلخیز کشاورزی به دلیل سودجویی یا ساخت‌وساز‌های غیرمجاز از چرخه تولید خارج شوند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت از شهروندان خواست پیش از هرگونه خریدوفروش یا سرمایه‌گذاری در اراضی زراعی و باغی، حتماً نسبت به استعلام وضعیت و کاربری زمین از مدیریت جهادکشاورزی اقدام کنند تا از گرفتار شدن در مشکلات حقوقی و تحمیل خسارت‌های ناشی از اجرای احکام تخریب جلوگیری شود.