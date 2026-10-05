مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از آغاز به کار انجمن ورشوسازان بروجرد خبر داد و گفت: با اختصاص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار از محل تسهیلات تبصره ۱۵ برای تولید ورق ورشو، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هنرمندان این رشته در تأمین مواد اولیه برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عطا حسن پور از آغاز به کار انجمن ورشوسازان بروجرد با حضور نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی اظهار کرد: انجمن ورشوسازان بروجرد با حضور فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

مدیدکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی لرستان افزود: در سال ۱۴۰۲ بنای تاریخی تکیه موثقی، که یکی از تکیه‌باغ‌های ارزشمند شهرستان بروجرد به شمار می‌رود، به عنوان «خانه ورشو» افتتاح شد و از آن زمان به محلی برای حضور و فعالیت هنرمندان و صنعتگران این رشته تبدیل شده است.

حسن پور ادامه داد: در حال حاضر تمامی فعالان حوزه ورشوسازی و قلم‌زنی بروجرد در این مجموعه تاریخی مشغول فعالیت هستند و خانه ورشو به پایگاهی برای حفظ، احیا و توسعه این هنر اصیل تبدیل شده است.

وی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از هنرمندان این حوزه گفت: برای نخستین بار از محل اعتبارات تبصره ۱۵، مبلغ ۶۰ میلیارد تومان برای تولید ورق ورشو به هنرمندان و فعالان این رشته اختصاص یافته است. این اقدام مهم پس از سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شهرستان بروجرد محقق شد.

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی لرستان بیان کرد:تأمین مواد اولیه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هنرمندان ورشوساز بوده است و با راه‌اندازی فرآیند تولید ورق ورشو در بروجرد، زمینه رفع این مشکل فراهم خواهد شد،در نتیجه هنرمندان می‌توانند پس از تولید ورق در داخل شهرستان، فرآیند قلم‌زنی و تولید محصولات نهایی را نیز در همین منطقه انجام دهند.

حسن پور تصریح کرد: این اقدام علاوه بر تقویت زنجیره تولید، ظرفیت صادرات ورق ورشو و محصولات قلم‌زنی‌شده را افزایش داده و زمینه توسعه بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه ملی هنر ورشوسازی بروجرد گفت: شهرستان بروجرد به عنوان نخستین شهر ملی استان لرستان با عنوان «شهر ملی ورشوسازی» در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.

حسن پور خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای تکمیل پرونده ثبت جهانی این شهر در حال انجام است و امیدواریم با فراهم شدن مقدمات لازم، بروجرد به عنوان «شهر جهانی ورشوسازی» در فهرست شهرهای جهانی صنایع‌دستی ایران و جهان به ثبت برسد.