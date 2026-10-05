مختار الیوسف، عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس عراق اعلام کرده است که این کمیسیون قصد دارد پیشنهادی برای کاهش شمار کارکنان دیپلماتیک و اداری سفارت آمریکا به دولت عراق ارائه کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پس از اعلام پایان مأموریت «ائتلاف بین‌المللی» تحت امر آمریکا در عراق، تحرکات سیاسی و همچنین از سوی گروه‌های عراقی برای کاهش ابعاد سفارت آمریکا در بغداد که در زمینی به مساحت ۴۲ هکتار قرار دارد، افزایش یافته است. هدف این تحرکات، محدودکردن مأموریت سفارت به چارچوب دیپلماتیک، مشابه دیگر سفارتخانه‌ها و بر اساس اصل رفتار متقابل است.

در جدیدترین اقدام در این زمینه، مختار الیوسف، عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس عراق اعلام کرده است که این کمیسیون قصد دارد پیشنهادی را مطرح کند که دولت و وزارت خارجه را ملزم به اقدام برای کاهش شمار کارکنان دیپلماتیک و اداری سفارت آمریکا کند.