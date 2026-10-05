به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: بیش از ۲ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های پیشگیرانه و کاهش خسارت سیلاب در ۲۲ شهرستان استان هزینه شد.

حیدر داوودیان با تشریح عملکرداین شرکت در حوزه کاهش خسارت سیلاب افزود: در این بازه زمانی ۱۳۸ کیلومتر از مسیر‌های رودخانه‌ای استان لایروبی و بازگشایی، ۵۴۳ مورد سردهانه سنتی مرمت و بازسازی و یک‌هزار و ۹۴۹ متر دیوار حفاظتی ساخته شد.

وی ادامه داد: همچنین ۲۱ سد انحرافی در نقاط مختلف استان و یک سد لاستیکی در بابلسر ساخته شدو چهار قطعه آب‌بندان نیز بازسازی و ۶ ایستگاه پمپاژ و برق‌رسانی نیز اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: لایروبی و بازگشایی مسیر‌ها در ۱۵ شهرستان، مرمت سردهنه‌ها در ۲۰ شهرستان، ساخت دیوار‌های حفاظتی در ۱۲ شهرستان و ساخت سد‌های انحرافی در ۱۴ شهرستان ثبت شده است که نشان‌دهنده گستردگی اقدامات پیشگیرانه شرکت آب منطقه‌ای در مازندران است.

داوودیان تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها فقط به زمان وقوع سیلاب محدود نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از مدیریت پیشگیرانه منابع آب را تشکیل می‌دهد و با افزایش ظرفیت عبور جریان رودخانه‌ها، تثبیت سازه‌های حفاظتی و ساماندهی مسیر‌های انتقال آب، می‌تواند از شدت خسارت‌های احتمالی در زمان بارش‌های شدید بکاهد.