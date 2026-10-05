به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این مراسم با هدف بزرگداشت یاد حامیان جبهه مقاومت و تأکید بر پیوند عمیق میان ملت‌های ایران و افغانستان در مسیر مبارزه با استکبار برگزار و بر نقش‌آفرینی و فداکاری جوانانی از افغانستان که در کنار ملت ایران در خط مقدم نبرد با کفر ایستاده‌اند، تأکید شد.

برگزارکنندگان اعلام کردند که هدف از برپایی این یادبود، تعمیق محبت و همدلی میان دو ملت و ارسال پیامی به جهانیان مبنی بر وحدت امت اسلامی در مقابله با قدرت‌های مستکبر است.

سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستان‌های مقیم ایران، در این مراسم با اشاره به ضرورت نمایش همبستگی ملت‌ها گفت: این مراسم نشان می‌دهد که امت اسلامی در مبارزه با مستکبران، همواره در کنار ملت ایران ایستاده است.

نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز هم در این مراسم با اشاره به شجاعت مردم افغانستان، یاد آنها را در طول چند دهه مبارزه با کفر گرامی داشت.

آیت‌الله دژکام تأکید کرد: مردم شجاع افغانستان در کنار ملت ایران و در کنار همه مردم جبهه مقاومت، از سوریه تا مرز‌های ایران، همواره حضور داشته‌اند.