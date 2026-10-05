به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران جامعه کارگری استان‌های منطقه شرق کشور در مجموعه ورزشی کارگران امام علی (ع) بجنوردبرگزار خواهد شد.

این رویداد ورزشی در راستای توسعه ورزش کارگری و افزایش نشاط و همبستگی میان کارگران برگزار می‌شود.

مسابقه مزبور فرصت مناسبی برای شناسایی توانمندی‌های ورزشکاران کارگر و ارتقای سطح ورزش‌های قدرتی در منطقه به شمار می‌رود.

علاقه‌مندان و ورزشکاران واجد شرایط می‌توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر، با مجموعه ورزشی کارگران خراسان شمالی در ارتباط باشند.