هم‌زمان با شصتمین سال فعالیت مراکز سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، و شش دهه کتاب‌رسانی به کودکان روستاها و مناطق کم‌برخوردار، ۱۵ مهر به عنوان «روز مراکز سیار» نام‌گذاری شد و برنامه‌های این روز در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با تشریح پیشینه فعالیت مراکز سیار گفت: فعالیت این مراکز به سال ۱۳۴۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که نخستین مرکز سیار روستایی کشور در استان فارس و با هدف کتاب‌رسانی به کودکان منطقه «دره‌شوری» آغاز به کار کرد.

او افزود: پس از آن، نخستین مرکز سیار شهری کانون نیز با یک دستگاه اتوبوس تجهیزشده در ۱۵ مهر ۱۳۴۵ برای خدمت‌رسانی فرهنگی به کودکان منطقه جوادیه تهران راه‌اندازی شد.

فلاح درباره انتخاب ۱۵ مهر به عنوان «روز مراکز سیار» بیان کرد: از آنجا که تاریخ دقیق راه‌اندازی نخستین کتابخانه سیار روستایی در اسناد تاریخی ثبت نشده است، کانون هم‌زمان با شصتمین سال فعالیت مراکز سیار، ۱۵ مهر را به عنوان «روز مراکز سیار» نام‌گذاری کرده است.

معاون فرهنگی کانون ادامه داد: مراکز سیار در طول بیش از شش دهه فعالیت، کتاب و برنامه‌های فرهنگی و هنری را به کودکان و نوجوانان روستا‌ها و مناطق کم‌برخوردار رسانده‌اند و مربیان این مراکز با حضور در مناطق مختلف، امکان بهره‌مندی کودکانی را که به مراکز ثابت کانون دسترسی ندارند، از این فعالیت‌ها فراهم کرده‌اند.

فلاح با اشاره به انتخاب شعار «۶۰ سال کتاب‌رسانی، بیش از نیم‌قرن پرورش دانایی» برای این مناسبت گفت: دستورالعمل اجرایی برنامه‌های روز مراکز سیار به تمامی اداره‌های کل کانون در استان‌ها ابلاغ شده و برنامه‌ها در سه محور «تکریم مربیان و پیشکسوتان»، «بازنمایی رسانه‌ای خدمات» و «برنامه‌های میدانی در روستاها» پیش‌بینی شده است.

او افزود: در قالب این برنامه‌ها، خودرو‌های مراکز سیار در سراسر کشور با پرچم ایران و شعار این مناسبت به حرکت درمی‌آیند و برنامه‌هایی مانند قصه‌گویی، نمایش خلاق و اهدای کتاب برای کودکان اجرا می‌کنند.

معاون فرهنگی کانون همچنین از اجرای پویش سراسری «سفیران دانایی» خبر داد و گفت: در این پویش خاطره‌ها و تجربه‌های مربیان پیش‌کسوت و شاغل مراکز سیار در قالب فایل‌های صوتی، پادکست و نماهنگ‌های کوتاه ثبت و منتشر می‌شود.

فلاح برپایی نمایشگاه عکس با موضوع بیش از نیم‌قرن کتاب‌رسانی و نمایش اسناد و تصاویر تاریخی فعالیت مراکز سیار در استان‌ها را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و افزود: مسابقه «سیار من» نیز در بخش‌های داستان‌نویسی و نقاشی برای اعضای مراکز سیار برگزار خواهد شد.

او همچنین به برنامه تجلیل از مربیان مراکز سیار و همراهان بومی این مراکز اشاره کرد و گفت: در این برنامه از معلمان مدارس روستایی، دهیاران، متولیان مساجد و خیرانی که در طول سال‌ها با مربیان مراکز سیار همکاری داشته‌اند، قدردانی می‌شود.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری در پایان ابراز امیدواری کرد نام‌گذاری ۱۵ مهر به عنوان «روز مراکز سیار» فرصتی برای معرفی بیشتر فعالیت این مراکز و قدردانی از تلاش مربیانی باشد که زمینه دسترسی کودکان و نوجوانان روستا‌ها و مناطق کم‌برخوردار به کتاب و فعالیت‌های فرهنگی و هنری را فراهم می‌کنند.