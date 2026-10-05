این مجموعه با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری، تاریخی و زیرساختی استان در دو زبان فارسی و انگلیسی تدوین شده و ۲۱ بسته و ۳۱ فرصت سرمایه‌گذاری را دربر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان سرزمینی با ظرفیت‌های متنوع و کم‌نظیر است؛ سرزمینی که از یک سو شکوه تمدن چند هزار ساله سیستان و شهر سوخته را در خود جای داده و از سوی دیگر به افق‌های گسترده بلوچستان و سواحل مکران و ظرفیت‌های دریایی، گردشگری و اقتصادی آن متصل می‌شود.

محمدهادی طهرانی مقدم ادامه داد: در این مجموعه تلاش شده ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان با نگاهی آینده‌نگر و با هدف معرفی فرصت‌های اقتصادی، گردشگری، زیرساختی و عمرانی، در قالبی منسجم و قابل ارائه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی شود.

وی افزود: این کتاب در ۲ نسخه فارسی و انگلیسی تهیه شده و در مجموع شامل ۲۱ بسته و ۳۱ فرصت سرمایه‌گذاری است که ۱۳ بسته در حوزه میراث‌فرهنگی، پنج بسته در حوزه فرودگاه‌ها و سه بسته نیز در حوزه آب منطقه‌ای تعریف شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان گفت: در بخش میراث فرهنگی، ۱۳ بسته سرمایه‌گذاری بخشی از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان را شامل می‌شود که از شهر سوخته و کوه خواجه در سیستان آغاز شده و تا زهک و هیرمند و در امتداد سواحل مکران تا رمین، دَرَک، گلفشان، بندر تنگ و گواتر امتداد پیدا می‌کند.

طهرانی مقدم بیان کرد: هدف از تدوین این بسته‌ها تنها معرفی چند طرح سرمایه‌گذاری نیست، بلکه تلاش شده است زمینه پیوند ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان با فرصت‌های اقتصادی امروز و آینده فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که ضمن صیانت از هویت و اصالت این سرزمین، از این ظرفیت‌ها برای توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توانمندسازی جوامع محلی استفاده شود.

وی گفت: در بخش فرودگاه‌ها نیز پنج بسته سرمایه‌گذاری با محوریت فرودگاه‌های زاهدان و خاش پیش‌بینی شده و در حوزه آب منطقه‌ای نیز سه بسته سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های نیکشهر، سرباز و چابهار معرفی شده است که می‌توانند در توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد بستر‌های جدید سرمایه‌گذاری در استان نقش‌آفرین باشند.