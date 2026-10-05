مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو با تشریح مأموریت‌های بازرسان معاونت‌های غذا و دارو گفت: نظارت بر فرآورده‌های سلامت‌محور، کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی، بررسی عملکرد مراکز درمانی و بهداشتی، پایش اجرای ضوابط و ثبت و گزارش نتایج بازرسی‌ها از مهم‌ترین وظایف بازرسان است.

کیفیت، اصالت و ایمنی زیر ذره‌بین بازرسان غذا و دارو در میدان

کیفیت، اصالت و ایمنی زیر ذره‌بین بازرسان غذا و دارو در میدان

به گزارش خبرگزای صدا و سیما، سعید مهرزادی، مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، با اشاره به نقش بازرسان معاونت‌های غذا و دارو در صیانت از سلامت مردم اظهار کرد: نظارت بر دارو، مکمل‌های غذایی و سایر فرآورده‌های سلامت‌محور از وظایف اصلی بازرسان است و کیفیت، اصالت و ایمنی این فرآورده‌ها در فرآیندهای نظارتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: نظارت بر سلامت مواد غذایی نیز بخش دیگری از مأموریت بازرسان است که کنترل کیفیت، بهداشت و ایمنی مواد غذایی در مراحل تولید، توزیع و عرضه را شامل می‌شود.

مهرزادی ادامه داد: بررسی عملکرد و رعایت ضوابط در مراکز درمانی و بهداشتی نیز از دیگر محورهای بازرسی است و نتایج این بررسی‌ها می‌تواند در شناسایی مسائل و ارتقای کیفیت خدمات مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، پایش اجرای قوانین و استانداردهای مرتبط با حوزه غذا و دارو را از دیگر وظایف بازرسان عنوان کرد و گفت: این نظارت‌ها با هدف اطمینان از رعایت الزامات قانونی و استانداردهای تعیین‌شده انجام می‌شود.

وی با اشاره به نقش اقدامات پیشگیرانه در نظام بازرسی تصریح کرد: شناسایی تهدیدهای احتمالی علیه سلامت، ارائه هشدارهای لازم و پیگیری موارد نیازمند اقدام، بخشی از فرآیند نظارت بر فرآورده‌ها و مراکز مرتبط با سلامت است.

مهرزادی همچنین مستندسازی نتایج بازرسی‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: ثبت یافته‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و ارائه گزارش‌های کارشناسی، زمینه شناسایی مسائل، پیگیری موارد تخلف و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در حوزه نظارت را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف صیانت از سلامت مردم، ارتقای کیفیت و ایمنی فرآورده‌ها و اطمینان از اجرای ضوابط در حوزه غذا و دارو انجام می‌شود.