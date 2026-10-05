همزمان با هفته فراجا، برنامه‌های مختلفی در مرکز استان و شهرستان‌های اردبیل برگزار و از خدمات و تلاش‌های نیروهای انتظامی و مرزبانی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل همزمان با هفته فراجا، برنامه‌های مختلفی در مرکز استان و شهرستان‌های اردبیل برگزار و از خدمات و تلاش‌های نیروهای انتظامی و مرزبانی تجلیل شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل در دیدار با مسئولان انتظامی و مرزبانی، با تجلیل از ایثارگری شهدای پلیس، امنیت پایدار کشور را حاصل تلاش‌های بی‌منت نیرو‌های انتظامی دانست و فراجا را نیرویی ارزش‌مدار و برخوردار از عزت اجتماعی و محبوبیت مردمی عنوان کرد.

آیت‌الله عاملی همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف وحدت و انسجام ملی، بر حفظ همبستگی و تقویت تاب‌آوری کشور تأکید کرد.

همچنین سردار محمدی‌اصل، فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل، با فرماندهان انتظامی و مرزبانی استان دیدار و از خدمات سردار جواد تقوی و سردار شاهین اسمعلی تقدیر کرد.

حجت الاسلام کثیرلو رئیس کل دادگستری استان و آفاقی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل نیز به همراه جمعی از مسئولان قضایی با حضور در فرماندهی انتظامی استان، هفته فراجا را به فرمانده انتظامی استان تبریک گفت.

در شهرستان گرمی و انگوت نیز با حضور نماینده مردم این شهرستان‌ها در مجلس و مدیرکل امور عشایری استان، ۳۲ دستگاه تانکر آب میان عشایر توزیع شد.

همچنین نمایشگاه اسوه با ۱۸ غرفه و با هدف معرفی فعالیت‌ها و دستاورد‌های پایگاه‌های بسیج در پارس‌آباد افتتاح شد. در بخش مغانسر نیز از نیرو‌های گروهان مرزی و در شهرستان سرعین از کارکنان کلانتری و راهور به مناسبت هفته فراجا تجلیل شد.