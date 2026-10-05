آتش سوزی یک نانوایی و یک سوپرمارکت واقع در محله صفاری رشت با تلاش ۴ آتش نشان مجرب مهار و از سرایت آتش به ساختمان‌های مجاور جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی و گزارش آتش سوزی یک واحد نانوایی و یک سوپرمارکت متصل به هم در محله صفاری خیابان بیستون رشت، ۴ آتش نشان با ۲ خودروی اطفای حریق به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

شهرام مومنی با اشاره به سرایت سریع آتش از نانوایی به سوپرمارکت مجاور به دلیل وجود سقف کاذب یکپارچه، افزود: در پی باز کردن در‌های کرکره‌ای با همکاری مردم و آتش نشانان، این حریق در دقایق اولیه مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

وی گفت: این حادثه آسیب جانی نداشت و علت دقیق وقوع آتش‌سوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است.