به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسین زاهدی، جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: با راه‌اندازی سامانه اصالت‌سنجی کارت‌های هوشمند معافیت و پایان خدمت در بستر اینترنت، تاکنون بیش از صد هزار تاییدیه اصالت کارت پایان خدمت و معافیت سربازی به صورت هوشمند صادر شده است.

وی افزود: با بهره‌برداری از سامانه اصالت‌سنجی کارت‌های پایان خدمت و معافیت سربازی و کاهش فرآیند رسیدگی به درخواست مشمولان دستاورد‌هایی مانند کاهش مراجعه‌های غیرضروری به سازمان وظیفه عمومی و عدم نیاز به برقراری ارتباط با دفاتر پلیس+۱۰ و. را در پی داشته است.

جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا ادامه داد: متقاضیان دریافت اصالت کارت هوشمند معافیت و پایان خدمت می‌توانند با ورود به سامانه سخا به نشانی www.sakha.epolice.ir و ثبت درخواست اصالت‌سنجی برخط کارت هوشمند، اطلاعات شخصی و مشخصات محل ارائه گواهی را در سامانه تکمیل کنند و در نهایت در صورت صحت اطلاعات متقاضی در سامانه مذکور، تاییدیه مربوطه قابل پرینت از سامانه مذکور است.

وی گفت: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی (سروش، ایتاو روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.