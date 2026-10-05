سرپرست دانشگاه فرهنگیان آذربایجان غربی از تجهیز و آمادگی کامل فضاهای آموزشی،ورزشی و آزمایشگاهی این دانشگاه برای سال تحصیلی جدید خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مریم حسینی‌اصل با اشاره به اجرای طرح «فرصت مهر ۱۴۰۵» در دانشگاه فرهنگیان آذربایجان‌غربی اظهار کرد: این طرح با هدف آماده‌سازی و ارتقای فضاهای دانشگاه در مراکز مختلف استان اجرا شد و در جریان آن، فضاهای آموزشی، خوابگاهی، اداری، ورزشی، آشپزخانه و سلف و همچنین فضاهای آزمایشگاهی بهسازی و تجهیز شدند.

وی افزود: اجرای این طرح با هدف ارتقای کیفیت فضاهای دانشگاه و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای دانشجومعلمان دنبال شد و تلاش شد نیازهای زیرساختی مراکز مختلف دانشگاه در استان تا حد امکان مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان آذربایجان‌غربی، با اشاره به ضرورت نگاه بلندمدت به توسعه دانشگاه ادامه داد: در کنار ارتقای فضاهای موجود، توسعه زیرساخت‌های دانشگاه در افق بلندمدت نیز دنبال می‌شود و پیگیری طرح جامع دانشگاه فرهنگیان، مسیر دیگری برای توسعه ظرفیت‌های آموزشی و رفاهی دانشگاه در استان است.

وی در ادامه با بیان اینکه در این راستا پیگیری‌ها و مکاتباتی با جهاددانشگاهی نیز انجام شده است، خاطرنشان کرد: تدوین و پیگیری طرح جامع می‌تواند زمینه‌ساز برنامه‌ریزی منسجم‌تر برای توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان در استان باشد.

حسینی اصل خاطرنشان کرد: رسالت اصلی دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم است و هر اندازه این فرایند با نیازهای واقعی نظام تعلیم و تربیت، ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه و تجربه عملی دانشجومعلمان پیوند بیشتری داشته باشد، می‌توان انتظار داشت دانش‌آموختگان با آمادگی بیشتری وارد حرفه معلمی شوند.