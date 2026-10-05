رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از کاهش ۱۲ درصدی ترافیک مهرماه امسال خبر داد و گفت: موتورسواران در ۵۰ درصد تصادفات منجر به فوت شهر تهران یک طرف حادثه هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور درباره آمار تصادفات گفت: در نیمه اول سال گذشته ۳۶۵ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۷۲ نفر موتورسیکلت‌سوار، ۱۴۰ نفر عابر پیاده، ۵۳ نفر راننده خودرو، ۲۵ نفر ترک‌نشین موتورسیکلت و ۱۷ نفر سرنشین خودرو بودند.

وی افزود: در نیمه اول امسال ۳۰۴ نفر در تصادفات جان باختند که نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۶۱ نفری متوفیان هستیم؛ یعنی امسال ۱۷ درصد کاهش تصادفات فوتی داشته‌ایم.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: متأسفانه آمار کشته‌شدگان موتورسوار همچنان بالاست و در ۴۹ درصد تصادفات منجر به فوت در شهر تهران، یک طرف حادثه موتورسوار است.

موسوی‌پور گفت: عامل اصلی مرگ موتورسیکلت‌سواران ضربه مستقیم به سر است که عدم استفاده از کلاه ایمنی باعث این مرگ‌ها می‌شود.

توزیع رایگان ۸۰ هزار کلاه ایمنی

وی افزود: از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ طرح «کلاه ایمنی؛ کلاه زندگی» را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادیم و در تمامی مناسبت‌ها و تجمع‌ها کلاه ایمنی رایگان به افراد اهدا کردیم که تعداد این کلاه‌های اهدایی به ۸۰ هزار می‌رسد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: ۳۵ درصد علت تصادفات عدم توجه به جلو و ۳۳ درصد نیز عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه است.

موسوی‌پور گفت: امسال ترافیک مهرماه نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافت که این نتیجه طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی بود که از مردادماه انجام شده بود.

جمع‌آوری ۵۱۳۰ خودروی فرسوده رهاشده

وی با اشاره به طرح جمع‌آوری خودرو‌های فرسوده رهاشده در معابر گفت: این طرح در سال ۱۴۰۴ شروع شد و در مجموع ۵۱۳۰ دستگاه خودرو جمع‌آوری شد که ۲۲۳۰ دستگاه از این خودرو‌ها به پارکینگ منتقل شده‌اند، چون صاحبان آنها اقدامی نکردند و بقیه خودرو‌ها توسط مالکان جابه‌جا شدند.

به گفته موسوی‌پور، امسال نیز مجدداً این طرح اجرا شد و ۴۴۱ دستگاه تاکنون جمع‌آوری شدند که ۲۸۵ خودرو توسط مالکان جابه‌جا شد.

پاکسازی ۴۸۵۰ محل سدمعبر صنوف

وی با اشاره به طرح تشدید برخورد با تخلفات سدمعبر صنوف افزود: یکی از دغدغه‌های شهروندان که باعث اخلال در عبور و مرور می‌شد، مغازه‌دارانی بودند که خیابان مقابل مغازه خود را سد می‌کنند تا مالکیت خود را نشان دهند که این امر تخلف است. از ۱۱ شهریور امسال این طرح آغاز شده و تاکنون ۴۸۵۰ محل توسط پلیس پاکسازی شد.

اعمال ۱۷ هزار جریمه برای خودرو‌های دودزا

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: طرح دیگری که در حال اجراست و ادامه دارد، طرح برخورد با خودرو‌های دودزا است که این خودرو‌ها در نیمه دوم سال باعث تشدید آلودگی هوا می‌شوند؛ تاکنون ۱۷ هزار جریمه اعمال شده و ۱۳۰ فقره ابطال معاینه فنی صورت گرفته است.