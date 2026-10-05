به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بایزید حسن‌پور افزود: در حال حاضر ۳۳ سردخانه صنعتی فعال در شهرستان مهاباد وجود دارد که مجموع ظرفیت اسمی آنها به حدود ۱۴۶ هزار تن می‌رسد و بخش قابل توجهی از محصول تولیدی باغداران منطقه در این واحدها نگهداری می‌شود.

وی با اشاره به آغاز برداشت و انتقال سیب به مراکز نگهداری، ادامه داد: عملیات ذخیره‌سازی محصول با رعایت ضوابط فنی و بهداشتی در حال انجام است و تلاش می‌شود سیب‌های تولیدی پس از سورت و درجه‌بندی، متناسب با کیفیت و قابلیت نگهداری، در سردخانه‌ها ذخیره شوند.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد تصریح کرد: ظرفیت مناسب سردخانه‌ای این شهرستان این امکان را فراهم کرده است که محصول به جای عرضه یکباره در زمان برداشت، در طول ماه‌های بعد و متناسب با نیاز بازار عرضه شود؛ موضوعی که می‌تواند در تنظیم بازار و جلوگیری از افت قیمت محصول در فصل برداشت مؤثر باشد.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردهای نگهداری محصول، خاطرنشان کرد: کیفیت سیب در زمان ورود به سردخانه، نحوه سورت و بسته‌بندی، رعایت شرایط دمایی و مدیریت صحیح فرآیند نگهداری از عوامل مهم در حفظ کیفیت محصول و کاهش ضایعات است و بهره‌برداران باید به این موارد توجه ویژه‌ای داشته باشند.

حسن پور همچنین با اشاره به اهمیت سیب در اقتصاد باغداران منطقه اظهار کرد: توسعه صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و زنجیره سرد می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصول، کاهش ضایعات و ایجاد زمینه مناسب‌تر برای عرضه سیب در بازارهای داخلی و خارجی کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد گفت: برنامه‌ریزی برای نگهداری و عرضه تدریجی محصول، در کنار نظارت بر فرآیند ذخیره‌سازی، از جمله اقداماتی است که با هدف حمایت از تولیدکنندگان و مدیریت بهتر بازار سیب در شهرستان دنبال می‌شود.