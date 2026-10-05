

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: از مجموع ۱۰۰ برنامه هدف تعیین شده در حوزه صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، ۹۳ درصد برنامه در نیمه نخست امسال محقق شده است.

بذری افزود: در بخش تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری نیز از هدف‌گذاری سالانه ۴۷ مورد ابلاغ شده است که در نیمه نخست امسال ۱۴ مورد تمدید پروانه انجام شده که معادل ۳۰ درصد تحقق هدف سالانه است.

وی با اشاره به فرآیند صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی نیز گفت: در این بخش، با توجه به ماهیت فرآیند و درخواست‌های موجود، یک مورد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی در شش‌ماهه نخست امسال انجام شده است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی افزود: دریافت و استمرار اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد، بیانگر احراز الزامات و ضوابط مربوط به محصول است و واحد‌های تولیدی موظف هستند الزامات استانداردی را در فرآیند تولید، کنترل و عرضه محصولات خود رعایت کنند.

بذری گفت: نظارت بر فرآیند صدور و تمدید پروانه‌های استاندارد، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار، نقش مهمی در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی استان دارد.