به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفتک با توجه به نقشه‌های هواشناسی، امروز و فردا با تداوم وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل استان در برخی از ساعت‌ها مواج خواهد بود.

حسین مستانه افزود: همچنین روز‌های پنج شنبه و جمعه تا حدودی بر سرعت وزش باد‌های شمالی بر روی خلیج فارس افزوده می‌شود.

وی اضافه کرد: در ساعت‌هایی از بعد از ظهر امروز تا اوایل شب در برخی نقاط جنوبی استان احتمال رشد ابر و وقوع ناپایداری‌های موقت جوی دور از انتظار نیست.

کارشناس هوشناسی بوشهر آسمان استان را صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در ساعت‌هایی وزش باد، احتمال خیزش گردوخاک در مناطق مستعد و در برخی سواحل جنوبی مه صبحگاهی پیش‌بینی کرد.

وی گفت: وزش باد بیشتر شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و روی دریا در ساعت‌هایی از وقت امروز ۱۶ تا ۴۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مستانه ارتفاع موج دریا را ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر و از فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش‌بینی کرد.

به گفته وی، فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۰۲:۲۲، جزراول دریا ۱۰:۴۷، مد دوم دریا ۱۸:۱۱ و جزر دوم دریا ساعت ۲۰:۵۸ دقیقه خواهد بود.