به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز حقیقی گفت: در پی شکایت اداره دامپزشکی رامهرمز از فردی به دلیل کشتار غیرمجاز دام و عرضه غیربهداشتی گوشت در منطقه رودزرد، پس از طی مراحل قانونی و پیگیری‌های حقوقی، حکم قضایی صادر و متخلف به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی با اشاره به مخاطرات بهداشتی کشتار غیرمجاز دام اظهار کرد: لاشه‌های دامی باید پس از کشتار، مراحل بازرسی بهداشتی را طی کنند و مطابق ضوابط، در شرایط دمایی مناسب نگهداری و عرضه شوند.

حقیقی افزود: حذف این مراحل نظارتی در کشتار‌های غیرمجاز، خطر ورود گوشت آلوده به چرخه مصرف و انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، به‌ویژه تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو (CCHF)، را افزایش می‌دهد و سلامت عمومی را به مخاطره می‌اندازد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رامهرمز با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان حوزه سلامت عمومی، از شهروندان خواست از خرید فرآورده‌های خام دامی فاقد مهر و تأییدیه دامپزشکی و یا مراکز غیرمجاز فاقد صلاحیت عرضه خودداری کنند و هرگونه تخلف بهداشتی را برای پیگیری قانونی به ادارات دامپزشکی گزارش دهند.