با تلاش ستاد مردمی دیه استان قم و همراهی گسترده خیرین، ۱۰۹ زندانی جرایم غیرعمد با مجموع بدهی ۵ هزار میلیارد ریال در نیمه نخست امسال آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر ستاد مردمی دیه قم گفت: در نیمه نخست امسال، با تکیه بر باور اجتماعی و همراهی خیرین، ۱۰۹ زندانی (۱۰۲ مرد و ۷ زن) به دلیل جرایم غیرعمد از زندان‌ها آزاد شدند.

رضا مرادی‌پور با اشاره به تنوع مبالغ و انواع بدهی‌ها، تأکید کرد که این موفقیت مدیون تلاش‌های مستمر ستاد و گذشتِ شکات است و بر اساس آمار منتشر شده، این افراد شامل بدهکاران مالی، مهریه، نفقه و دیه غیرعمد بودند که با همکاری بخش‌های مختلف، فرآیند آزادی آنها تسهیل شد.

وی در توضیح منابع تأمین این مبالغ افزود که ترکیبی از گذشت شکات، کمک‌های بلاعوض خیرین، مشارکت خانواده‌ها و تسهیلات قرض‌الحسنه، نقش اصلی را در این موفقیت ایفا کرده است.

مدیر ستاد دیه قم همچنین خاطرنشان کرد که ستاد دیه قم حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار، افراد بالای ۶۵ سال، جوانان زیر ۱۸ سال و خانواده‌های ایثارگران را در دستور کار قرار داده است.

رضا مرادی‌پور افزود: خیرین می‌توانند برای مشارکت در این مسیر خیرخواهانه یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۵۳۷۶۰۳۸۳۱ تماس بگیرند و همچنین از مزیت معافیت مالیاتی پس از ارائه رسید‌های پرداخت به اداره امور مالیاتی بهره‌مند شوند.