به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ابراهیم فخری با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی مشمول استاندارد در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۷۵۲ واحد تولیدی در آذربایجان‌غربی دارای پروانه معتبر استاندارد هستند.

وی افزود: طی ۶ ماهه امسال، پروانه کاربرد علامت استاندارد برای ۹۲ واحد صادر و ۸۵ پروانه نیز تمدید شده است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی ادامه داد: در این مدت ۲۰ واحد نیز پس از رفع نواقص و احراز الزامات، از حالت تعلیق خارج شده و مجدداً مجاز به تولید شدند.

فخری همچنین از مشمول شدن ۱۵ واحد جدید در استان در استانداردهای اجباری خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی اداره‌کل استاندارد آذربایجان‌غربی در ۶ ماهه امسال گفت: در این مدت یک‌هزار و ۸۶۸ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، عرضه و توزیع کالا انجام و ۲۴۵۷ مورد نمونه‌برداری نیز صورت گرفته است.

فخری افزود: برای واحدهایی که الزامات استانداردهای اجباری را رعایت نکرده‌اند نیز اخطار صادر شده است.