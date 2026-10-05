آیین افتتاحیه سی و دومین جشنواره بین‌المللی قرآنی و حدیثی جامعه المصطفی(ص) خراسان با حضور حدود ۲ هزار نفر از طلاب، همسران و فرزندان و با محوریت گرامیداشت نام و یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی تربیتی جامعه المصطفی خراسان گفت: سی و دومین جشنواره بین‌المللی قرآنی و حدیثی جامعه المصطفی(ص) خراسان در بخش طلاب و فارغ التحصیلان در ۳۸ رشته در ۱۰ بخش برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید قاسم حسینی مزینانی افزود: در این دوره از جشنواره، طلاب خواهر و برادر جامعه المصطفی(ص) در رشته های شفاهی، کتبی، خطابه، معارف، تفسیر با محوریت تفسیر سوره برائت و سوره مجادله از قائد شهید، رسانه و هنری با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و استعدادهای قرآنی و فرهنگی آنان در رشته‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

او با اشاره به اینکه جشنواره بین‌المللی قرآنی و حدیثی جامعه المصطفی(ص) خراسان با هدف گسترش فرهنگ قرآنی و حدیثی، شناسایی و تقویت استعدادهای قرآنی، ایجاد فضای معنوی در میان خانواده‌های طلاب و تقویت مشارکت خانوادگی در فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی شکل گرفت، افزود: آیین افتتاحیه این جشنواره با حضور حدود ۲ هزار نفر از طلاب، همسران و فرزندان آنان برگزار شد.

معاون فرهنگی تربیتی جامعه المصطفی خراسان با بیان اینکه یکی از بخش‌های ویژه این جشنواره، بخش خانواده است که با استقبال گسترده خانواده‌های طلاب همراه شده، ادامه داد: خانواده ها در ۷۴ رشته در قالب ۶ گروه قرآنی با یکدیگر رقابت می کنند.

حجت الاسلام والمسلمین سید قاسم حسینی مزینانی ادامه داد: رشته‌های بخش خانواده شامل حوزه‌های مختلف حفظ و غیرحفظ قرآن کریم، فعالیت‌های هنری، خانوادگی و گروهی است که زمینه حضور و مشارکت طلاب، همسران و فرزندان آنان را فراهم کرده است.

او گفت: افتتاحیه جشنواره بین‌المللی قرآنی و حدیثی جامعه المصطفی(ص) خراسان با همکاری اداره زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی و مدیریت امور خانواده‌های جامعه المصطفی(ص) خراسان برپا شد.