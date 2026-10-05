رویداد ملی استعدادیابی هنر‌های صداپایه، مجموعه نمایشی «هست و نیست»، فیلم «پرده آخر» و نظرسنجی شبکه تماشا برای انتخاب مجموعه محبوب از میان آثار تلویزیونی محصول شرق آسیا، خبر‌های کوتاه امروز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، باشگاه همصدای سامانه ایران صدا نخستین رویداد ملی استعدادیابی هنر‌های صداپایه را برگزار می‌کند.

این رویداد ویژه علاقه مندان به گویندگی رادیو، بازیگری نمایش رادیویی، دوبله و تولید پادپخش است.

نخستین رویداد ملی استعدادیابی هنر‌های صداپایه از ۱۳ تا ۱۶ مهر همزمان با نمایشگاه گردشگری استان یزد برگزار می‌شود.

علامندان می‌توانند برای شرکت در این رویداد به غرفه ایران صدا در نمایشگاه گردشگری یزد و یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنند.

مجموعه نمایشی «هست و نیست» پنجشنبه هر هفته، ساعت ۲۱ از شبکه دو پخش می‌شود.

اهمیت حمایت‌های عاطفی از بانوان باردار محور این مجموعه است.

شبکه چهار پنجشنبه این هفته ساعت ۲۰:۳۰ پرده آخر را با کیفیت HD پخش می‌کند.

این فیلم داستان زنی است که پس از مرگ همسرش، نزد اقوام همسرش باز می‌گردد.

شبکه تماشا برای انتخاب مجموعه محبوب بینندگان از میان آثار تلویزیونی محصول شرق آسیا، نظرسنجی برگزارکرده است. مخاطبان در این نظرسنجی باید از میان چهار مجموعه «ایسان»، «جونگ میونگ»، «پزشک دربار» و «آسا» مجموعه مورد علاقه خود را انتخاب کنند.