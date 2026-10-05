طی مراسمی با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کمک به تأمین ملزومات تحصیلی به صورت نمادین کیف‌ها و بسته‌های لوازم‌التحریر به ۶هزار دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی استان اهدا شد.

اهدای ۶۰۰۰ کیف و لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی آذربایجان‌ غربی

اهدای ۶۰۰۰ کیف و لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی آذربایجان‌ غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌ غربی در این مراسم افزود: شش هزار بسته کیف و لوازم‌التحریر اهدایی، با همت و مشارکت خیرین نیک‌اندیش شهرستان‌های مختلف آذربایجان‌غربی تهیه و به ادارات بهزیستی سراسر استان تحویل داده شده تا در آستانه سال تحصیلی جدید در میان دانش‌آموزان نیازمند تحت پوشش توزیع شود.

رسول بابایان اظهار کرد: تمام تلاش بهزیستی بر این است که هیچ دانش‌آموزی به دلیل ناتوانی خانواده در تأمین لوازم‌التحریر و نیازهای آموزشی، از تحصیل بازنماند.

وی افزود: تأمین نیازهای آموزشی دانش‌آموزان، تنها کمک به تهیه یک کیف یا لوازم‌التحریر نیست، بلکه گامی مؤثر در مسیر حفظ کرامت، ایجاد فرصت برابر و حمایت از آینده فرزندان این سرزمین است.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌ غربی با اشاره به نقش مهم خیرین در حمایت از جامعه هدف خاطرنشان کرد: مشارکت خیرین نیکوکار استان در تأمین نیازهای جامعه هدف بهزیستی، آثار مهم و مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها و فرزندان آنان دارد و استمرار این همراهی می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌مندی هرچه بیشتر دانش‌آموزان از فرصت‌های آموزشی برابر باشد.

بابایان در پایان با قدردانی از مردم استان، از آمادگی ادارات بهزیستی در سراسر آذربایجان‌غربی برای دریافت نذورات، کمک‌های نقدی و غیرنقدی و حمایت‌های خیرخواهانه مردم و خیرین خبر داد و گفت: هر همراهی خیرخواهانه می‌تواند چراغی برای ادامه مسیر تحصیل و ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای یک دانش‌آموز باشد.