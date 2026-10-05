به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ساعتی قبل، تروریست‌های مسلح به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور در محور بمپور به ایرانشهر، که مأموران در حال گشت‌زنی و تأمین امنیت مردم بودند، حمله و به سمت کارکنان انتظامی تیراندازی کردند.



در پی این حمله، متأسفانه استوار دوم امیرحسین قاسمی و گروهبان یکم نظام دست‌گشاده به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر از کارکنان انتظامی مجروح شد.



شهید امیرحسین قاسمی متولد هشتم خرداد ۱۳۸۱ اهل شهرستان ساری از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور و شهید مدافع امنیت گروهبان یکم نظام دست گشاده متولد دوم آذرماه ۱۳۸۱ اهل شهرستان آمل در حمله تروریستی امروز به شهادت رسیدند.



عوامل مسلح تحت تعقیب نیرو‌های انتظامی قرار گرفته و عملیات برای شناسایی و دستگیری عاملان این حمله در منطقه در حال انجام است.



جزئیات بیشتر خبر و زمان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری متعاقبا اعلام می شود.





