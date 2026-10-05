به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حسن نادری اظهار کرد: سرشماری نفوس و مسکن خراسان شمالی در ۱۳۰۰ روستا و آبادی و همچنین ۲۵ نقطه شهری استان به صورت ثبتی و مبنایی انجام خواهد شد.

وی افزود: بیشترین حوزه روستایی مربوط به شهرستان بجنورد و کمترین حوزه نیز مربوط به شهرستان گرمه است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی گفت: در بخش شهری نیز بیشترین حوزه مربوط به شهرستان بجنورد و کمترین حوزه به شهرستان مانه اختصاص دارد.

نادری با اشاره به اهمیت حوزه بندی در اجرای سرشماری اظهار کرد: اطلاعات مکانی از نیاز‌های اساسی برای اجرای سرشماری است و این اطلاعات باید به روز و قابل تجزیه و تحلیل باشد.

وی افزود: وجود نقشه‌های دقیق و بهنگام از مناطق شهری و روستایی و تعیین محدوده دقیق حوزه‌های سرشماری بر روی این نقشه ها، نقش مهمی در کیفیت جمع آوری اطلاعات دارد.

وی ادامه داد: در عملیات حوزه بندی، محدوده فعالیت و عملکرد هر مامور سرشماری بر روی نقشه مشخص می‌شود تا حجم کار میان ماموران به شکل متناسب توزیع شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی گفت: بر اساس حجم عملیات، تعداد خانوار و مدت زمان اجرای سرشماری، برای هر مامور نقشه محدوده فعالیت تهیه می‌شود که شامل بلوک ها، راه‌ها و اطلاعات توصیفی محدوده مورد نظر است.

نادری افزود: سرشماری نفوس و مسکن امسال در مهرماه و به صورت ثبتی و مبنایی انجام می‌شود و حوزه بندی دقیق، یکی از پیش نیاز‌های مهم برای اجرای صحیح این طرح به شمار می‌رود.

نادری در پایان افزود: عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی-مبنا ۱۴۰۵ در ابان ماه سال جاری اجرا خواهد شد.