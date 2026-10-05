فرمانده انتظامی گلستان در اجتماع شبانه مردم گرگان به ارازل و اوباش و اخلالگران نظم و امنیت هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، فرمانده انتظامی استان به ارازل و اوباش و اخلالگران نظم وامنیت هشدار داد و گفت : به پشتوانه ملت دست متجاوزان و خائنان به امنیت و آرامش جامعه و نوامیس مردم را با تیغ بران قانون و ضرب شصت حیدری پلیس مجاهد قطع خواهیم کرد.

سردار محمد طراقیه افزود : عنوان پلیس مجاهد فی سبیل الله مدال افتخاریست که رهبر شهید به نیرو های انتظامی داد و تا ابد بر سینه مان خواهد بود.