به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد ، حزب «تحریک انصاف» پاکستان پس از بی نتیجه ماندن دو دور مذاکرات با دولت این کشور راهپیمایی اعتراضی خود به سمت اسلام آباد را از ایالت خیبرپختونخوا آغاز کرده است. این راهپیمایی به رهبری «سهیل آفریدی» سروزیر ایالت خیبرپختونخوا، در شرایطی آغاز شده که دو طرف درباره دسترسی به «عمران خان» در زندان، سیاست مبارزه با تروریسم و نحوه اجرای عملیات امنیتی در این ایالت به توافق نرسیده‌اند.

به نقل از «دنیا نیوز» کاروان هواداران حزب تحریک انصاف به رهبری «سهیل آفریدی» از شهر «لکی مروت» در ایالت خیبرپختونخوا حرکت خود به سمت اسلام آباد، پایتخت پاکستان را آغاز کرده و پس از عبور از لکی مروت به منطقه «کرک» رسیده است. قرار است این کاروان در ادامه از شهر‌های کوهات و پیشاور عبور کرده و به سمت اسلام آباد حرکت کند.

حزب تحریک انصاف از زمان برکناری عمران خان از نخست وزیری در سال ۲۰۲۲ و زندانی شدن وی با پرونده‌های قضایی متعدد، به یکی از اصلی‌ترین جریان‌های مخالف دولت پاکستان تبدیل شده است. در حال حاضر خیبرپختونخوا تنها ایالت پاکستان است که دولت محلی آن همچنان در اختیار حزب تحریک انصاف قرار دارد و سهیل آفریدی سروزیر این ایالت، رهبری راهپیمایی کنونی را بر عهده گرفته است.

سهیل آفریدی اعلام کرده است : که هدف این راهپیمایی، مخالفت با سیاست‌هایی است که به گفته وی به مردم ایالت خیبرپختونخوا آسیب می‌زند و همچنین پیگیری مطالبات سیاسی حزب تحریک انصاف است. آزادی عمران خان، دسترسی خانواده و وکلای وی به او و اعتراض به سیاست‌های امنیتی دولت مرکزی از جمله محور‌های مطرح شده از سوی این حزب است.

سر وزیر ایالت خیبرپختونخوا همچنین با رد اجرای عملیات نظامی و حملات پهپادی در این ایالت، خواستار آن شده است که درباره مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم در خیبرپختونخوا با مشارکت دولت محلی و نمایندگان مردم این ایالت تصمیم گیری شود.

وی تاکید کرده است : که دولت محلی تحت رهبری تحریک انصاف با سیاستی که به گفته او موجب آسیب به مردم پشتون شود، موافقت نخواهد کرد.

این راهپیمایی پس از آن آغاز شد که دو دور مذاکرات میان دولت مرکزی پاکستان و جناح مخالف به ریاست حزب تحریک انصاف در اسلام آباد بدون توافق پایان یافت. مذاکرات با هدف کاهش تنش سیاسی و جلوگیری از برگزاری راهپیمایی انجام شده بود، اما دو طرف درباره چند موضوع اساسی به توافق نرسیدند.

مقام‌های حزب تحریک انصاف می‌گویند یکی از اصلی‌ترین عوامل شکست مذاکرات، مخالفت دولت با درخواست این حزب برای دسترسی فوری رهبران سیاسی به عمران خان بوده است. موضوع سیاست مبارزه با تروریسم در خیبرپختونخوا و درخواست دولت مرکزی برای حمایت دولت محلی از اقدامات و عملیات امنیتی علیه گروه‌های مسلح نیز از دیگر محور‌های اختلاف بوده است.

در مقابل، دولت پاکستان اعلام کرده است که تشدید حملات گروه‌های مسلح در خیبرپختونخوا، ضرورت اقدامات امنیتی و مقابله با تروریسم را افزایش داده است. مقام‌های دولتی همچنین درباره حرکت این راهپیمایی به سمت اسلام آباد هشدار داده‌اند.

تحریک انصاف اعلام کرده است تا زمان رسیدگی به مطالباتش به حرکت اعتراضی ادامه خواهد داد. این حزب همچنین خواستار تدوین یک راهبرد مشترک برای مقابله با تروریسم در خیبرپختونخوا با مشارکت دولت مرکزی، دولت ایالتی، احزاب سیاسی و بزرگان مناطق قبایلی شده است.

این نخستین بار نیست که حزب عمران خان برای اعمال فشار سیاسی از راهپیمایی به سمت اسلام آباد استفاده می‌کند. در نوامبر ۲۰۲۴ نیز هزاران نفر از هواداران تحریک انصاف برای مطالبه آزادی عمران خان و اعتراض به دولت به سمت پایتخت حرکت کردند. آن اعتراضات به درگیری میان هواداران حزب و نیرو‌های امنیتی انجامید و شماری از نیرو‌های امنیتی و معترضان کشته و زخمی شدند.

در راهپیمایی کنونی نیز دولت پاکستان با استقرار نیرو‌های امنیتی و ایجاد موانع در مسیر‌های منتهی به اسلام آباد، خود را برای احتمال ورود معترضان به پایتخت آماده کرده است. این وضعیت نگرانی‌ها درباره افزایش دوباره تنش سیاسی و امنیتی در پاکستان را افزایش داده است..