مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از اجرای عملیات آبرسانی و رفع تنش آبی ۳۵ روستا خبر داد و گفت: طی دو ماه آینده آب شرب پایدار به ۱۲ روستای شهرستان دلگان می‌رسد.

آبرسانی به ۳۵ روستای جنوب سیستان و بلوچستان در دستور کار

آبرسانی به ۳۵ روستای جنوب سیستان و بلوچستان در دستور کار

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرهاد سرگلزایی گفت: در قالب سند اجرایی استان آبرسانی و رفع تنش آبی ۳۵ روستا با جمعیت ۵۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۵ با بهره‌گیری از ظرفیت منابع اعتباری مختلف در دستور کار شرکت قرار دارد.

وی ادامه داد: تأمین، خرید و حمل ۱۳ کیلومتر لوله با قطر ۵۰۰ میلی‌متر برای اجرای خط انتقال آب شهر و روستا‌های این منطقه در برنامه سال جاری قرار دارد و منابع مالی مورد نیاز طرح از محل‌های اعتباری مختلف تأمین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان افزود: با اجرای این طرح، شبکه تأمین آب شرب بمپور از شبکه ایرانشهر تفکیک می‌شود و زمینه رفع تنش آبی این شهر و بیش از ۲۵ روستا فراهم خواهد شد.

سرگلزایی با اشاره به روند اجرای طرح‌های آبرسانی در شهرستان دلگان بیان کرد: عملیات اجرایی طرح‌های این شهرستان در حال تکمیل است و با اتمام اقدامات باقی‌مانده، آبرسانی به ۱۲ روستا طی دو ماه آینده انجام خواهد شد.

وی همچنین از اجرای ۳.۵ کیلومتر خط انتقال آب شهر دلگان خبر داد و تصریح کرد: این طرح با هدف بهبود وضعیت تأمین آب شرب و کاهش تنش آبی شهر، با مشارکت گروه نیک‌اندیشان در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در ادامه به اقدامات انجام شده در شهر بزمان اشاره کرد و گفت: ۱۰ کیلومتر از خط اصلی و جمع آوری چاه‌ها تامین لوله شده و عملیات لوله‌گذاری خطوط جمع‌آوری آب چاه‌ها تا ایستگاه پمپاژ نیز طی ماه جاری آغاز خواهد شد.