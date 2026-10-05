فرماندار نقده با اشاره به آغاز عملیات آسفالت بخشی از مسیر ارتباطی نقده ـ بناب گفت: با تکمیل این مسیر، فاصله ارتباطی نقده و بناب حدود ۴۰ کیلومتر کاهش یافته و علاوه بر کاهش زمان سفر، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف سوخت و استهلاک خودروها ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امیرعباس جعفری در جریان بازدید از روند اجرای این طرح اظهار کرد: اتصال غرب به شرق از مسیر محمدیار به شهرستان بناب از آرزوها و مطالبات دیرینه مردم منطقه بوده که خوشبختانه عملیات اجرایی آن آغاز شده و روند اجرای پروژه در بخش‌های مختلف در حال پیگیری است.

وی با اشاره به مشخصات این مسیر افزود: این مسیر در مجموع حدود ۶۶ کیلومتر طول دارد که تاکنون در محدوده شهرستان بناب ۱۸ کیلومتر اجرا شده و در محدوده شهرستان نقده نیز حدود ۷ کیلومتر عملیات خاکبرداری و خاکریزی انجام شده و مسیر آماده اجرای مراحل بعدی است.

فرماندار نقده ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳ کیلومتر از مسیر در محدوده شهرستان نقده برای اجرای عملیات آسفالت آماده شده و پیمانکار پروژه در حال فراهم‌کردن مقدمات اجرای آسفالت است که امیدواریم با تأمین اعتبارات مورد نیاز، سایر بخش‌های آماده‌شده نیز وارد مرحله آسفالت‌ریزی شود.