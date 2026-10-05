گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی دیشب به راهکارهای بنیاد ملی نخبگان برای مقابله با مهاجرت؛ سهمیه جذب شغلی و تسهیلات مسکن و مزایای مالیاتی برای نخبگان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل بنیاد ملی نخبگان استان خراسان رضوی دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: جایگاه این استان در حمایت از سرمایه‌ های انسانی پیشرو است و جایگاه دوم کشور را پس از تهران در حمایت مالی از نخبگان دارد.

مهدی فیضی با تبیین مفهوم نخبگی و نقش این قشر در توسعه کشور، به بررسی وضعیت زیست‌ بوم نخبگان در استان پرداخت.

وی تصریح کرد: نخبه صرفاً به معنای فرد دارای مدارک دانشگاهی نیست؛ بلکه نخبه کسی است که در حوزه تخصصی خود (اعم از دانشگاهی یا غیردانشگاهی مانند هنر) دارای تخصص کافی و قدرت تأثیرگذاری اجتماعی باشد.

فیضی گفت: بنیاد ملی نخبگان در حال گسترش فعالیت‌ های خود در حوزه‌ های هنری از جمله فیلم‌ سازی و بازیگری است.

آمار حمایت‌ های بنیاد ملی نخبگان در خراسان رضوی

مدیرعامل بنیاد ملی نخبگان خراسان رضوی با ارائه آماری از عملکرد سال گذشته، اظهار داشت: استان خراسان رضوی در زمینه حمایت مالی از دانشمندان، پس از استان تهران، رتبه دوم کشور را داراست، بیش از ۱۱۶ دانشجو در سطح استان تحت حمایت مالی قرار گرفته‌ اند و در سال گذشته، از ۶۰ استاد هیئت علمی حمایت شده و تعدادی از اعضای هیئت علمی از طریق بنیاد جذب دانشگاه‌ ها شده‌ اند.

وی همچنین از اجرای طرح‌ های راهبردی نظیر «هیئت اندیشه‌ ورز» و همچنین تجلیل از برگزیدگان کنکور و المپیادها یاد و تأکید کرد که با وجود چالش‌ هایی نظیر مهاجرت و فاصله دانشگاه و صنعت، تلاش‌ ها برای تقویت زیست‌ بوم نخبگانی در استان با جدیت ادامه دارد.