فیضی در پاسخ به پرسش درباره چالش مهاجرت نخبگان، تأکید کرد که اگرچه دستورالعمل صریحی برای بازگشت مهاجران نداریم، اما وظیفه «نگهداشت» بر عهده ماست.
وی افزود: مسکن یکی از بزرگترین دغدغه های نخبگان است. ما در یک سال گذشته بیش از ۵۰ نفر را برای دریافت مسکن به وزارت مسکن معرفی کردیم.
فیضی همچنین از توافق با دانشگاه های فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد برای اختصاص زمین برای ساخت واحدهای مسکونی نخبگان خبر داد و گفت: هدف ما این است که نخبگان در سال های اولیه فعالیت خود، با آرامش خاطر و با هزینه های کمتر، بتوانند بر پژوهش و فعالیت تخصصی خود تمرکز کنند.
مدیرعامل بنیاد ملی نخبگان در پایان با اشاره به محدودیت های اقتصادی و عدم توانایی پوشش همگانی همه نخبگان، بر دو بعد «عینی» و «معنایی» تأکید کرد.
وی گفت: مهاجرت تنها به دلیل مسائل اقتصادی نیست؛ بلکه بحث «معنا» و «تأثیرگذاری» در میان است. نخبه باید احساس کند که در کشور خود امکان اثرگذاری دارد.
فیضی در تکمیل این بحث افزود: در حال تلاش هستیم تا نخبگان را به مسائل واقعی و روز کشور متصل کنیم تا پژوهش ها از حالت صرفا مقاله محور خارج شود و به حل چالش های ملموس جامعه و کشور بپردازند.
میانجی گری بنیاد نخبگان؛ پیوند شرکت ها با پژوهشگران
مدیرعامل بنیاد ملی نخبگان استان خراسان رضوی با اشاره به «قانون جهش دانش بنیان» تصریح کرد: این قانون با هدف ایجاد انگیزه مالی برای شرکتهای فناور تدوین شده است؛ به این معنا که شرکت ها به جای پرداخت مالیات به دولت، می توانند از محل همان مالیات برای توسعه تحقیق، تجهیزات و تأمین نیروی انسانی متخصص خود استفاده کنند.
وی افزود: این فرآیند در واقع یک چرخه حل مسئله است؛ شرکت از محل مالیات خود هزینه می کند، نخبه از طریق طرح، توانمندی خود را اثبات می کند و بدون درگیری مستقیم با بدنه دولت، مسئله ای از مسائل کشور حل می شود. نقش بنیاد ملی نخبگان در این میان، نقش «میانجی» و «اتصال دهند» بین نخبه و مسائل ملموس کشور است.
گزارش عملکرد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس
در ادامه این گفتگو، دکتر احسان عظیمی راد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس و نماینده مشهد و کلات، به اقدامات کلان مجلس در دوره جدید برای حمایت از نخبگان پرداخت.
عظیمی راد با تبریک روز ملی نخبگان، تأکید کرد: «یکی از مهم ترین وظایف ما در این دوره، نظارت دقیق بر اجرای قانون تولید دانش بنیان است. ما حدود دو سال و نیم است که کمیته نظارت بر اجرای این قانون را در کمیسیون تشکیل داده ایم که مسئولیت آن با بنده است».
تأمین منابع مالی کلان برای طرح های علمی
وی با ارائه آماری از دستاوردهای نظارتی کمیسیون اظهار داشت: «در دو سال گذشته، از طریق نظارت دقیق بر اجرای قانون، توانستیم منابع مالی قابل توجهی را برای جامعه هدف فراهم کنیم؛ به طوری که در دو سال گذشته حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان و در سال جاری ۳۱/۵ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی که باید در اختیار جامعه دانشجویی و نخبگی قرار گیرد، تخصیص یافته است.»
عظیمی راد تأکید کرد که این منابع، ارکان اصلی اجرایی یعنی «معاونت علمی ریاست جمهوری» و «صندوق نوآوری و شکوفایی» را توانمند ساخته تا بتوانند طرح های کلان و نیازهای راهبردی کشور را با حمایت مالی مناسب پیش ببرند.
طرح جدید «اتصال دانشگاه به جامعه و صنعت»
نماینده مشهد در بخش دیگری از سخنان خود به طرح جدیدی که در مرحله نهایی قرار دارداشاره کرد و گفت: «ما در همکاری با وزارت علوم و فناوری، طرح «اتصال دانشگاه به جامعه و صنعت» را آماده کرده ایم. این طرح که هم اکنون در ردیف طرح های ارسالی به صحن مجلس قرار دارد، با هدف تقویت پیوند میان دانشگاه و بدنه اقتصادی کشور تدوین شده است.»
وی افزود: این طرح علاوه بر ایجاد مزایای بسیار، منابع مالی گسترده ای را به صندوق حمایت از دانش بنیان ها تزریق می کند. این اقدام به استادان و نخبگان دانشگاهی اجازه می دهد تا «ابرپروژه های» کشور را با تأمین منابع مالی پایدار انجام دهند. این دقیقا همان هدفی است که ریاست جمهوری نیز بر آن تأکید دارد یعنی افزایش اثربخشی دانشگاه ها در حل مسائل واقعی کشور.