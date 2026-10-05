جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای با وزارت آموزش و پرورش جهت ارائه گزارش، اقدامات و برنامه های وزارت آموزش و پرورش در خصوص جنگ رمضان برگزار شد.

نشست مشترک کمیسیون امور داخلی کشور و وزیر آموزش و پرورش برگزار شد

نشست مشترک کمیسیون امور داخلی کشور و وزیر آموزش و پرورش برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما در این نشست آقای جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در سخنانی با اشاره به اهمیت آموزش وپرورش گفت: تکلیف داریم برای ماندگاری انقلاب وضعیت نظام تعلیم وتربیت را به درستی پیش ببریم .

آقای کاظمی وزیر آموزش وپرورش در این نشست تقویت هویت ملی و دینی را بسیار مهم دانست وگفت : همه باید برای رفع این دغدغه تلاش خود را به کار ببندیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: سه سیاست، استمرار نهضت توسعه آموزشی، کیفیت آموزشی و تقویت هویت ملی و دینی به طور جدی در دستور کار است.

در این نشست برخی اعضای دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را در خصوص چالش‌ها و راهکار‌های آموزش و پروش بیان کردند.