به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،ابراهیم فخری با اشاره به اجرای فعالیت‌های نظارتی و آزمون‌های فنی گسترده‌ای بر روی تجهیزات عرضه سوخت در سطح استان افزود: در بخش سوخت‌های فشرده، طی این ۶ ماه، ۴۶۷ مورد آزمون فنی بر روی نازل‌های گاز طبیعی فشرده(CNG) صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: با توجه به حساسیت بالای سیستم‌های گاز فشرده، این آزمون‌ها نقش کلیدی در پیشگیری از تخلفات در حوزه عرضه گاز فشرده(CNG) ایفا می‌کنند.

فخری افزود: این آزمون‌ها با هدف بررسی انطباق فنی، اندازه‌گیری و پایداری عملکرد تجهیزات در برابر فشار و شرایط عملیاتی انجام می‌پذیرد تا از دقت در حجم سوخت‌رسانی و ایمنی تجهیزات اطمینان حاصل شود.

مدیرکل استاندارد استان با اشاره به پایش دقیق و حضور مستمر کارشناسان استاندارد در تمامی نقاط توزیع سوخت استان،اظهار کرد: انجام دقیق این آزمون‌ها، نه تنها باعث تضمین حق مصرف‌کننده در دریافت حجم صحیح سوخت می‌شود، بلکه از طریق شناسایی سریع تجهیزات دارای نقص، از وقوع حوادث پرخطر در جایگاه‌های سوخت جلوگیری می‌کند.