به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ امید مظفری مسئول سازمان بسیج رسانه و معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه استان سمنان گفت: این اقدام در راستای برنامه‌های قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی و با هدف انعکاس روایت خدمت از دورافتاده‌ترین نقاط استان سمنان به مردم و افکار عمومی شکل گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری این اردو در منطقه پل‌ابریشم میامی افزود: این حضور فرهنگی می‌تواند در کنار اقدامات و فعالیت‌های عمرانی، به‌عنوان یک پیوست فرهنگی مورد توجه قرار گیرد