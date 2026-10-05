فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی از تشکیل ۱۲۲ فقره پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی به مساحت بیش از ۳۶۵ هکتار و اجرای ۲۷ حکم قضایی خلع ید و رفع تصرف به مساحت ۵۵ هکتار در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ ملکی‌پویا با تشریح عملکرد شش‌ماهه یگان حفاظت این اداره کل از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۵، اظهار داشت: نیرو‌های یگان حفاظت ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها با حضور مستمر در عرصه‌ها، گشت‌زنی شبانه‌روزی و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان، اقدامات گسترده‌ای برای صیانت از انفال و سرمایه‌های ملی انجام داده‌اند و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در این مدت ۱۲۲ فقره پرونده در زمینه تخریب و تصرف اراضی ملی به مساحت ۳۶۵ هکتار و ۲۰۳۲ مترمربع تنظیم و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان مرکزی، اجرای احکام قضایی و رفع تصرف از اراضی ملی را از اولویت‌های اصلی این یگان دانست و گفت: در همین راستا ۲۷ فقره حکم قطعی قضایی اجرا و ۵۵ هکتار و ۱۵۷۶ مترمربع از اراضی ملی استان از تصرف خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

سرهنگ ملکی‌پویا با تأکید بر مسئولیت اجتماعی نیرو‌های یگان حفاظت خاطرنشان کرد: کارکنان این مجموعه در اقدامی داوطلبانه با حضور در عرصه‌های منابع طبیعی، در مسیر حفظ جان هموطنان نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه صیانت از عرصه‌های ملی بدون مشارکت مردم ممکن نیست، تصریح کرد: مشارکت آحاد جامعه یکی از ارکان راهبردی حفاظت از منابع طبیعی است. از شهروندان، بهره‌برداران و دوستداران طبیعت درخواست می‌شود هرگونه تخلف، تصرف یا آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی را در سریع‌ترین زمان از طریق سامانه‌های امداد جنگل و مرتع به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.