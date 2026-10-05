مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، با اشاره به اجرای طرح نظارتی تعزیرات حکومتی استان ویژه بازگشایی مدارس از ۳۱ مرداد تا ۱۱ مهر جاری گفت: در این طرح ۳۵ تیم، بازرسی از واحد‌های صنفی و فروشگاه‌ های عرضه نوشت افزار در استان را برعهده داشتند.

محدثی نژاد افزود: ۳ پرونده تخلف در اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس برای واحد‌های صنفی و غیر صنفی متخلف خراسان جنوبی تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از شناسایی ۹ مورد تخلف در طرح نظارتی تعزیرات حکومتی استان خبر داد.

محدثی نژاد افزود: در طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس، درج نشدن قیمت، نبود فاکتور و گران فروشی از جمله تخلفات واحد‌های متخلف بوده است.