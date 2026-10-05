به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داوود چاشیانی با تشریح اقدامات انجام‌شده در راستای آمادگی در فصل بارندگی در شهریورماه اظهار کرد: مجموعه‌ای از اقدامات فنی، عملیاتی و زیرساختی با هدف افزایش ظرفیت انتقال و پمپاژ فاضلاب، ارتقای آماده‌به‌کاری تأسیسات و کاهش احتمال اختلال در خدمات‌رسانی اجرا و تکمیل شد.

وی افزود: در همین راستا، ظرفیت ۷ ایستگاه فاضلاب در نقاط مختلف منطقه از جمله لیفت ناحیه مرکزی، فاز ۶ ایستگاه شماره ۳، فاز ۷ ایستگاه‌های شماره ۸ و ۹ و سایر تجهیزات مرتبط افزایش یافت تا توان بهره‌برداری و انتقال فاضلاب در شرایط بارندگی ارتقا پیدا کند.

چاشیانی ادامه داد: همزمان با افزایش ظرفیت ایستگاه‌ها، حدود ۲۵ کیلومتر از شبکه فاضلاب در مناطق مستعد آبگرفتگی، از جمله فاز‌های یک تا هفت ماهشهر و خیابان رازی در ناحیه صنعتی، لایروبی و شست‌وشو شد. همچنین عملیات اورهال و آماده‌سازی تأسیسات فاضلابی، از جمله تأسیسات شماره ۸ و تلمبه‌خانه فاز ۶، انجام گرفت.

مدیر منطقه آبفا بندرماهشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش تجهیزات الکتریکی گفت: ۱۷ تابلو برق مورد بررسی، سرویس و اورهال قرار گرفت و برای افزایش ضریب اطمینان، کاهش احتمال خرابی و استمرار فعالیت تأسیسات در شرایط بارندگی آماده‌سازی شد.

وی تصریح کرد: مجموعه اقدامات پیشگیرانه آبفا با هدف افزایش ظرفیت انتقال و پمپاژ، ارتقای تاب‌آوری شبکه، آماده‌به‌کاری تجهیزات و کاهش احتمال بروز اختلال در خدمات‌رسانی در زمان بارندگی‌ها به‌صورت هدفمند اجرا شده است.

چاشیانی با اشاره به آمادگی نیرو‌های عملیاتی و فنی آبفا منطقه بندرماهشهر افزود: نیرو‌های بهره‌برداری و فنی با استفاده از ظرفیت‌های انسانی، تجهیزات و امکانات موجود در آماده‌باش قرار دارند تا در صورت بروز شرایط اضطراری ناشی از بارندگی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات و پایداری شبکه اقدام کنند.

مدیر منطقه آبفا بندرماهشهر خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده در شهریورماه، پیش از آغاز بارندگی‌ها، بخشی از برنامه آبفا برای تقویت زیرساخت‌های فاضلابی و افزایش آمادگی منطقه است و این روند با هدف استمرار خدمات‌رسانی، کاهش آسیب‌پذیری شبکه و مدیریت سریع شرایط اضطراری ادامه خواهد داشت.