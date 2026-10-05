

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیرنمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: تعداد ۹ زندانی جرائم غیرعمد خراسان جنوبی از زندان آزاد شدند که ۶ نفر از آنان مربوط به زندان قاین است.

حسین پور با بیان اینکه کل مبلغ بدهی این زندانیان ۲ میلیارد و ۹۷۱ میلیون تومان بوده است، افزود: با پیگیری ستاد دیه و مددکاران شاغل در زندان‌ها و پس از دعوت از شکات و مذاکره با آنها مبلغ ۷۸۴ میلیون تومان گذشت شاکی اخذ شد.

وی گفت: برای آزادی این مددجویان یک میلیارد و ۱۹۶ میلیون تومان را ستاد دیه پرداخت کرده و ۷۲۰ میلیون تومان را تسهیلات قرض الحسنه از طریق بانک‌های عامل به مددجویان اعطاء شده است و ۲۷۱ میلیون تومان هم آورده محکومان بوده است.