



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی حاجیان‌نژاد گفت: صادرات کالا از گمرکات استان در این مدت از نظر وزن ۷۸ درصد و از نظر ارزش ۵۳ درصد افزایش یافته است.



او کربنات سدیم، روغن موتور، سیم و کابل، مواد شوینده، زغال‌سنگ، فروسیلیس، سیمان، مصنوعات پلاستیکی، اسید سولفوریک، کولر آبی، نمک خوراکی یددار، ماشین لباسشویی، کاشی و سرامیک، پانل گچی، فویل آلومینیوم، صفحات مشبک چدنی اجاق گاز و شمش سرب را از جمله اقلام عمده صادراتی استان برشمرد.



حاجیان‌نژاد به واردات کالا در این مدت اشاره کرد و گفت: در ۶ماهه نخست سال جاری ۲۶ هزار تن کالا به ارزش ۷۱ میلیون دلار از گمرکات استان ترخیص شده است.



او افزود: ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، خودرو و برخی لوازم یدکی، در و پنجره PVC، مواد کمکی نساجی، ماشین‌آلات راه‌سازی، پنبه و ورق گالوانیزه از مهم‌ترین کالاهای وارداتی استان بوده‌اند.



مدیرکل گمرکات استان سمنان اظهار داشت: واردات کالا از طریق گمرکات استان سمنان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۴ درصد افزایش یافته، اما از نظر ارزش با کاهش ۳۴ درصدی همراه بوده است.