دوره آموزشی مهارت‌های بازاریابی و فروش اینترنتی، به منظور حمایت از تولیدات زنان کارآفرین روستایی و عشایری استان سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این دوره آموزشی ۸۰ نفر از زنان کارآفرین، تولیدکنندگان روستایی و عشایری استان سمنان در بخش مشاغل خانگی و صنایع دستی، شرکت کردند و بازاریابی اینترنتی و مجازی را به عنوان مسیر جدید رونق اقتصادی کسب و کار فرا گرفتند.

آشنایی با اصول و ابزار‌های بازاریابی دیجیتال، مقدمات فروش و ارتباط با مشتری، فروش در پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تحلیل داده‌ها و رشد کشب و کار‌های برخط از محور‌های مطرح شده در این دوره بود.

در این کارگاه، مدرسان و کارشناسان حوزه تجارت الکترونیک، مواردی از جمله راه‌اندازی کسب‌وکار برخط، چگونگی حضور مؤثر در بازار‌های اینترنتی، بسته‌بندی و ارسال محصولات و همچنین روش‌های جذب مشتری را به شرکت‌کنندگان آموزش دادند.

استان سمنان دارای ظرفیت بالایی در تولید صنایع دستی، فرش، محصولات کشاورزی و دامی است و برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصاد روستایی و اشتغالزایی پایدار برای زنان ایفا کند.