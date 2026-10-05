به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طاهر کیامهر اظهار کرد: در جریان اجرای بیست‌وهشتمین طرح مهتاب، ۱۱۰ انشعاب غیرمجاز در نقاط مختلف استان شناسایی و جمع‌آوری شد و در این فرآیند ۳۲ مورد خسارت وارده ناشی از انشعاب‌های غیرمجاز نیز احصا شد.

وی افزود: میزان انرژی احصاشده مربوط به این انشعاب‌ها ۴۶۳ مگاوات ساعت بوده و در مجموع ۵۹۵ متر کابل غیرمجاز نیز از شبکه جمع‌آوری شده است.

کیامهر ادامه داد: همچنین در این طرح، ۳۳ مورد انشعاب غیر دائم به متقاضیان واگذار و ۷۱ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌ غربی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده برای ساماندهی وضعیت اندازه‌گیری مصرف برق، گفت: در مجموع ۲۰۲ دستگاه کنتور جدید نیز در چارچوب این طرح نصب شده است.

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه برق، خاطرنشان کرد: انشعاب‌های غیرمجاز علاوه بر ایجاد خسارت به شبکه و افزایش تلفات، می‌توانند موجب اختلال در تأمین برق مشترکان و افزایش بار شبکه شوند؛ از این رو شناسایی و جمع‌آوری این انشعاب‌ها در کنار اصلاح تجهیزات اندازه‌گیری، بخشی از اقدامات شرکت برای مدیریت مصرف و بهره‌برداری بهینه از شبکه است.