به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شرکت آبفا اعلام کرد با توجه به اجرای عملیات اتصال خط لوله ۳۰۰ میلی متری خیابان سروستان نهم در شهرک راه آهن به خط لوله ۳۰۰ میلی متری میدان کاج و همچنین اتصال خط ۳۰۰ میلی متری جدید به خط لوله ۲۰۰ میلی متری جنوب به شمال میدان کاج، آب مشترکان محدوده زیر از ساعت ۲۲ دوشنبه تا ساعت ۵ صبح روز بعد دچار افت فشار و قطع آب خواهد شد.

محدوده قطع و افت فشار آب از شمال، بزرگراه خرازی؛ جنوب، بلوار هوانیروز؛ غرب، بلوار جنگلبان؛ شرق، بلوار گل‌ها اعلام شده است.