۲۹ فقره تسهیلات کمک هزینه تحصیلی صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران، جمعا به مبلغ ۵۲۰ میلیون تومان در فصل پاییز به دانشجویان دانشگاه‌های استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اختصاص ۲۹ فقره تسهیلات کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان استان گفت: در سهمیه سه‌ماهه پاییز، ۲۰ فقره تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی به دانشجویان مقطع کارشناسی، پنج فقره تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی به دانشجویان کارشناسی ارشد و چهار فقره تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی به دانشجویان مقطع دکتری از محل صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران اختصاص یافته است.

مجتبی ابراهیمی‌ رومنجان افزود: بازپرداخت این تسهیلات ۱۰ ماهه است و دانشجویان واجد شرایط می‌توانند برای تشکیل پرونده و پیگیری دریافت تسهیلات به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی مراجعه کنند.

وی گفت: ارائه گواهی اشتغال به تحصیل، یک فقره چک و معرفی ضامن همراه با مدارک شامل گواهی کسر از حقوق و حکم کارگزینی از مدارک لازم برای تشکیل پرونده است.

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت شعبه صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران در خراسان جنوبی، هدف از این تسهیلات را حمایت از دانشجویان و کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی آنان عنوان کرد.