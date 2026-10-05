\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u06a9\u0633\u0628 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0634\u0634\u0645 \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u062f\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6 \u0646\u0627\u06af\u0648\u06cc\u0627\u06cc \u0698\u0627\u067e\u0646 \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f: \u0639\u0632\u062a\u200c\u0622\u0641\u0631\u06cc\u0646\u06cc \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u062e\u062a \u062c\u0646\u06af \u0633\u062a\u0648\u062f\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u0622\u0646\u0627\u0646 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631\u0622\u0641\u0631\u06cc\u0646\u06cc \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0627\u0645\u0639 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0627\u0648\u0631 \u0642\u0644\u0628\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0639\u062a\u0644\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\n