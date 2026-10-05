نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی از مرکز خدمات جامع سلامت در کوی مدرس اهواز بازدید کرد و از توسعه و احداث مراکز جامع خدمات سلامت در مناطق کم‌برخوردار اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی در حاشیه بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت در کوی مدرس اهواز اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که طی سال‌های اخیر با همراهی مسئولان دولتی در سطح ملی و از طریق اختصاص اعتبارات در جریان بررسی و تصویب بودجه در مجلس و همچنین پیگیری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دنبال کرده‌ایم، توسعه و احداث مراکز جامع خدمات سلامت در مناطق هدف و کم‌برخوردار بوده است.

وی افزود: طی دو سال گذشته چند مرکز جامع خدمات سلامت در مناطق مختلف آغاز شده و مرکز جامع خدمات سلامت منطقه کوی مدرس و خروسیه اهواز نیز با توجه به ضرورت توسعه مراکز بهداشتی و درمانی و ارائه خدمات با تعرفه دولتی و در مواردی رایگان به جامعه هدف، در دستور کار قرار گرفت.

نماینده مردم اهواز در مجلس ادامه داد: احداث این مرکز با استفاده از اعتبارات ملی، منابع پیش‌بینی‌شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق بودجه انجام شد و با تلاش رئیس و مجموعه همکاران بهداشت شرق اهواز، عملیات احداث آن با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی به پایان رسید.

وی تصریح کرد: توسعه مراکز خدمات سلامت در کوی رمضان و محله حصیرآباد نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش خواهیم کرد با پیگیری و تأمین اعتبارات مورد نیاز، عملیات تکمیل و بهره‌برداری از این مراکز نیز انجام شود.