معصومه پرتوی‌نژاد فومنی، حافظ قرآن و استاد دانشگاه فرهنگیان که بر اثر جراحات ناشی از جنگ رمضان در ناحیه سر و صورت مجروح شده بود، پس از هفت ماه تحمل درد و رنج ناشی از این جراحات به شهادت رسید.

حافظ قرآن و جانباز جنگ رمضان به شهادت رسید

حافظ قرآن و جانباز جنگ رمضان به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پرتوی‌نژاد از قرآن‌آموزان شعبه تخصصی خواهران رسالت تهران جامعةالقرآن الکریم بود و در کنار فعالیت‌های علمی و دانشگاهی، در مسیر حفظ و ترویج معارف قرآن کریم نیز فعالیت داشت.

این بانوی قرآنی دارای مدرک دکترای جغرافیا و از استادان دانشگاه فرهنگیان بود و با تلفیق فعالیت‌های علمی و قرآنی، در محیط آموزشی نیز حضوری فعال داشت.

وی پس از حادثه ۱۲ اسفندماه در ابتدای جنگ تحمیلی سوم و اصابت موشک و ترکش‌های آن به منزلشان و مجروحیت شدید در ناحیه سر و صورت، حدود هفت‌ماه با این جراحات دست‌وپنجه نرم کرد و سرانجام به شهادت رسید.