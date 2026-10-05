به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: بر اساس آمار‌های ثبت شده از مقدار بارش‌های مازندران در سال آبی یکم مهر ۱۴۰۴ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ حدود ۵۶۷.۶ میلیمتر بود که با آمار سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ برابر است، اما در مقایسه با آمار دوره درازمدت کاهش ۱۰ درصدی بارش‌های استان را نشان می‌دهد.

فرهاد خلردی با بیان این‌که مقدار بارش‌های غرب مازندران در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ کاهش یافت، افزود: در حالی که محدوده غربی مازندران در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود ۶۶۶ میلیمتر بارندگی داشت، در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ شاهد کاهش بارندگی در این محدوده بودیم و ۵۸۰.۴ میلیمتر بارندگی در غرب مازندران ثبت شد که ۱۴ درصد کمتر از سال ماقبل و ۲۰ درصد کمتر از آمار دوره درازمدت است.

وی گفت: بارش‌ها در مناطق مرکزی مازندران در همین مدت ۵۶۴.۹ میلیمتر بود که بدون تغییر در مقایسه با سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ بود، اما در مقایسه با دوره درازمدت کاهش ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران از رشد ۳۷ درصدی بارندگی در مناطق شرقی مازندران در سال آبی گذشته خبر داد و تاکید کرد: در این مدت ۵۶۷.۶ میلیمتر بارندگی در محدوده شرقی مازندران ثبت شد که ۳۷ درصد بیشتر از بارندگی ۴۱۱.۲ میلیمتری این منطقه در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ است. اما با وجود این افزایش بارش همچنان ۲ درصد کمتر از آمار دوره درازمدت بارندگی این منطقه است.